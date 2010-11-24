ОЖД намерена привлечь 89 млн. грн. кредита у «Проминвестбанка»

ГП «Одесская железная дорога» (ОЖД) намерено привлечь 89 млн. грн. по процедуре закупки у одного участника у ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк).

Сообщение размещено на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, срок поставки кредита — декабрь 2010 г. - май 2012 г.

Справка УНИАН. Эксплуатационная длина ОЖД достигает 4070 км. ОЖД обслуживает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую области. В пределах Одесской железной дороги сосредоточены 9 государственных морских торговых портов, на которые в совокупности приходится около 80% грузооборота портов Украины. Таким образом, обеспечиваются внешние транспортно-экономические связи с более 70 странами мира.