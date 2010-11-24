Николаевский порт подписал меморандум о сотрудничестве с бельгийским портом Гент

ГП «Николаевский морской торговый порт» (НМТП) и Бельгийский порт Гент 23 ноября в Киеве подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Основные направления предстоящего взаимодействия между портами - увеличение грузопотоков, сотрудничество в области безопасности судоходства, подготовки персонала и отладки новых транспортных линий.

Напомним, подписанию меморандума предшествовали переговоры и серия встреч. В начале ноября делегация НМТП посещала Бельгию.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт за 2009 год переработал 8 млн. 6 тыс. 700 тонн грузов. В структуре грузооборота НМТП преобладали зерновые и масличные культуры. Наибольшее количество грузов в прошлом году ушло на экспорт (около 5 млн. тонн).

В 2009 году порт получил более 60 млн. грн. чистой прибыли, что в четыре раза больше показателя 2008 г.