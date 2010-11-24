Железные дороги Украины почти на 100% готовы к зиме

Железные дороги Украины почти на 100% готовы к зимнему периоду. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, «Укрзализныця» готова обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов в зимний период. Для своевременного реагирования и борьбы с непогодой на всех железных дорогах созданы оперативные штабы, в которых установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений.

Бесперебойная работа и безопасность движения на железной дороге в зимний период в значительной степени зависят от надежной защиты путей от снежных заносов. К непогоде готовы 133 снегоочистительные и 106 снегоуборочных машин. Также 14 489 стрелочных переводов оборудованы пневмообдувом, 2 173 стрелочных переводов оборудованы электрообогревом. Подготовлено к работе в зимних условиях 163 компрессора.

Для пиковых зимних пассажирских перевозок железнодорожники подготовили более 5 тысяч вагонов. В пассажирских вагонах, которые отапливаются углем, проверены места его хранения и состояние котлов. Эта работа проводится с целью повышения уровня качества обслуживания пассажиров, соблюдения температурного режима в вагонах и улучшения условий труда проводников.

Также подготовлены вокзалы, павильоны, платформы и другие объекты пассажирского комплекса. Во всех помещениях структурных подразделений железных дорог проведен внутренний и внешний ремонт. Кроме этого, они утеплены, проверены отопительные и вентиляционные системы, системы тепло- и водоснабжения. Вагоны, не задействованные в зимних перевозках, законсервированы в исправном состоянии. Для них уже подготовлены специальные места и приняты меры по хранению.