«Укрзализныця» в 2011 г. планирует капитальный ремонт почти 800 км пути

В 2011 году «Укрзализныцей» запланировано капитально отремонтировать 793 км и полностью модернизировать 358 км колеи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА.

По словам генерального директора предприятия, также в следующем году будет осуществляться обустройство транспортных развязок на разных уровнях, для чего будут строиться путепроводы. Это позволит существенно повысить уровень безопасности на железных дорогах.

В целом с начала этого года железнодорожники капитально отремонтировали 858 км путей, полностью модернизировали 558 км. При модернизации проложено 487 км бесстыкового пути, так называемого "бархатного пути", что обеспечивает плавность движения и позволяет поездам развивать высокую скорость.