«Укрзализныця» работает над внедрением скоростного движения в Украине, в частности, над формированием национального скоростного пассажирского транспортного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк на первом этапе и продолжением его в Днепропетровск - на втором этапе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», эти меры осуществляются также и в рамках подготовки к Евро-2012, сообщил генеральный директор Укрзализныци Михаил КОСТЮК.

"В первую очередь, идет большая работа по подготовке инфраструктуры. Техническое состояние земляного полотна позволяет «Укрзализныце»и внедрять скоростное движение. На сегодня обустройство путей, система безопасности соответствуют европейским стандартам ", - отметил он.

М.КОСТЮК также отметил, что внедрение скоростного движения до 160 км/ч будет способствовать интеграции отечественного железнодорожного транспорта в единую европейскую транспортную сеть скоростного железнодорожного сообщения.

"Укрзализныця сознательно работает над внедрением движения поездов в Украине со скоростью до 160 км/ч. Это здоровая и экономически обоснованная мировая практика. В соседних странах - Польше, Венгрии, Словакии - уже работают над тем, чтобы системно внедрить на пассажирских участках скорость движения до 160 км/ч. А уже следующим этапом будет выделение линии с постепенным повышением скорости движения до 180 км/ч ", - подчеркнул гендиректор ведомства.

С целью внедрения скоростного пассажирского движения впервые в Украине разработана принципиально новая схема разграничения движения пассажирских и грузовых поездов, позволяющая увеличить пропускную способность грузовых перевозок и ввести ускоренный и скоростное движение пассажирских поездов на магистральных направлениях Киев-Полтава-Харьков/Донецк /Днепропетровск, Киев- Львов/Одесса.

"В связи с тем, что железнодорожные пути проходят по территории многих населенных пунктов, это требует большого объема работы и дополнительные меры безопасности, в частности ограждение путей", - сообщил М.КОСТЮК.