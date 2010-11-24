«Астелит» расширил международный роумин в Уругвае, Малайзии и Швейцарии

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) расширил международный роумин в Уругвае, Малайзии и Швейцарии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар».

Согласно сообщению, с 24 ноября абоненты компании, пребывающие в Уругвае, могут воспользоваться двусторонним GPRS-роумингом в сети оператора Claro для мобильного Интернета и обмена MMS-сообщениями.

C 26 ноября для абонентов life:) на условиях предоплаты доступен CAMEL-роуминг в Швейцарии в сети оператора мобильной связи Orange.

Также с 26 ноября абоненты life:) смогут обмениваться мультимедийными сообщениями с абонентами малазийского оператора Celcom через узел по обмену MMS Aicent.

Справка УНИАН. По состоянию на третий квартал 2010 года украинский GSM-оператор life:) обслуживает 9,8 миллиона абонентов. Сегодня сеть life:) охватывает территорию, на которой проживает 96% населения страны. Оператор предоставляет роуминг в 174 странах мира благодаря 489 партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE, которая обеспечивает абонентам скоростную передачу данных. Сегодня эту технологию поддерживает 100% сети оператора.