В Черниговской области в январе-октябре объем пассажирских перевозок сократился на 3%

Пассажирский транспорт Черниговской области на протяжении января–октября т.г. перевез 103,8 млн. пассажиров, что составляет 96,9% уровня января–октября прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области. Пассажирооборот выполнен в объеме 855,4 млн. пасс./км (96,4 %).

Пассажирский автотранспорт, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевез 71,4 млн. пассажиров (97,6% к январю–октябрю 2009 года). Объем выполненного пассажирооборота составлял 709 млн. пасс./км (96,6%).

Услугами автотранспортных предприятий воспользовались 51,5 млн. пассажиров, что на 11,6% больше, чем в январе–октябре 2009 года. Объем выполненного пассажирооборота вырос на 5,5% и составлял 441,9 млн. пасс./км.

Объемы пассажирских перевозок и пассажирооборота, выполненные автотранспортом физических лиц-предпринимателей, сократились на 26,4% и 15,2%, соответственно. Их доля в общем объеме перевозок составляла 27,8%, выполненном пассажирообороте – 37,7%.

Объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом, сократился на 4,5%, в т.ч. с платным проездом – на 10,1%. Услугами речного транспорта с начала года воспользовались на 11,4% пассажиров больше, чем за соответствующий период 2009 года, пассажирооборот вырос на 11,8%.