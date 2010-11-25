Харьковский авиазавод завершил контракт с Египтом на поставку трех Ан-74

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) 24 ноября передало заказчику – ВВС Арабской Республики Египет – третий самолет Ан-74Т-200А. Таким образом, ХГАПП завершило выполнение контракта на поставку самолетов, заключенного в ноябре 2003 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХГАПП.

В сообщении отмечается, что первый самолет был поставлен в Египет в 2004 году, затем в силу ряда причин график поставок самолетов по этому и другим контрактам был сорван, но в 2008-2010 годах удалось восстановить нормальную работу предприятия и продолжить выполнение обязательств по заключенным контрактам. В декабре 2009 года в Египет был поставлен второй самолет, а менее года спустя ХГАПП полностью завершило выполнение этого контракта.

Сегодня ХГАПП продолжает производство самолетов и выполнение контрактов по их поставке иностранным заказчикам.

«Вступая в 2011 год харьковские самолетостроители уверены в будущем завода, который при поддержке государства и далее будет выпускать высокотехнологичную и конкурентоспособную технику, утверждая Украину как одну из немногих в мире авиастроительных держав», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.

Легкий военно-транспортный самолет Ан-74Т-200А, относящийся к семейству многоцелевых самолетов Ан-72/74, разработан в АНТК им. О.К. Антонова. Сегодня основными конкурентами этой машины являются турбовинтовые C-27J Spartan совместного производства США и Италии и CASA 295, производимые в Испании.

Благодаря применению турбореактивных двигателей, их установке над крылом (эффект Коанда, используемый на реактивных самолетах только на машинах семейства Ан-72/74), высокой тяговооруженности, самолет обладает уникальными летно-техническими данными. Кроме улучшения взлетно-посадочных характеристик, установленные над крылом двигатели максимально удалены от земли, что позволяет самолету эксплуатироваться на неподготовленных площадках с земляным, снежным, галечным и другим покрытием, превращая Ан-74Т-200А в настоящий «крылатый джип».