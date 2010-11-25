В Украине можно строить вдвое больше дорог – Порошенко

Основатель корпорации Roshen Петр ПОРОШЕНКО уверен, что если эффективно наладить механизм работы, то в Украине можно строить вдвое больше дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Виннице.

По его словам, за средства корпорации Roshen и Благотворительного фонда Петра Порошенко в Виннице построено 6 км дороги в районе строительства новой кондфабрики и молокоперерабатывающего комплекса. «В отличие от других областей, где строительство километра подобной дороги ведется за счет бюджетных средств, которое почему то вдвое, а иногда и втрое дороже, мы для винничан дорогу построили на средства корпорации Roshen и средства моего Благотворительного фонда», - сообщил он, добавив, что объем инвестиций в строительство дороги составил около 11 млн. грн.

П. ПОРОШЕНКО считает, что при строительстве этих объектов нет «ржи», которая разъедает экономику и общество, в структуре себестоимости дороги нет коррупции. «К сожалению, во многих объектах, которые строятся за средства государственного бюджета на потом и кровью выстраданные налоги, значительная часть до сих пор коррупционно разворовывается. Мы доказали: если эффективно наладить механизм работы, то можно строить вдвое больше дорог», - подчеркнул П. ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Виннице ведется строительство новой кондитерской фабрики (четырехэтажное промышленное здание и пятиэтажный офисный блок), объем инвестиций в которую составит более 300 млн. долларов.

Также Roshen в Виннице в 2012 году введет в эксплуатацию мощный молокоперерабатывающий комплекс, сумма инвестиций только в строительные работы составит более 270 млн. грн. Также предусматриваются многомиллионные закупки оборудования.