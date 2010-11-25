"Бизнес-инвест” приобрел 4,885% «Днеправиа»

ООО ИК “Бизнес-инвест” (г. Днепропетровск) приобрело на аукционе 4,885%-ный госпакет акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Реализационная цена пакета составила 1 млн. 445 тыс. грн.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на заявление самой ИК “Бизнес-инвест”, данное приобретение было сделано компанией для собственных интересов, а не в интересах третьих лиц.

Напомним, Фонд госимущества ранее провел независимую оценку приватизируемого пакета «Днеправиа», в соответствии с которой его начальная стоимость составила 1 млн. 445,6 тыс. грн.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.

Уставный капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 млн. 595 тыс. 620 грн.

В августе 2009 г. ФГИ продал днепропетровскому ООО «Галтера» 94,572% «Днеправиа» за 59,017 млн. грн.