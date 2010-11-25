Украина готова открыть в Египте представительство ГАК «Антонов»

Украина готова открыть в Арабской Республике Египет крупное представительство ГАК «Антонов» и сервисный центр по обслуживанию самолетов семейства «Ан».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с председателем парламента Египта Ахмедом Фатхи СУРУРОМ.

По словам Н.АЗАРОВА, сервисный центр будет обслуживать самолеты семейства «Ан», которые широко представлены на Африканском континенте.

Справка УНИАН. Производство самолетов в Украине осуществляет государственный авиастроительный концерн «Антонов», в состав которого входят государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» вместе с Харьковским государственным авиационным производственным предприятием, АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации».

Основным направлением деятельности концерна является производство самолетов семейства «Антонов».