Минтранс предлагает индексировать грузовые железнодорожные тарифы

Министерство транспорта и связи Украины с 1 января 2011 г. предлагает провести индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 16%.

Об этом говорится в аналитической записке к проекту приказа МТСУ «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», размещенной на сайте министерства.

В частности, согласно проекту, коэффициент к тарифам на перевозку грузов 1-го тарифного класса составит 0,65 вместо 0,56; 2-го класса - 0,928 вместо 0,8; 3-го - 1,427 вместо 1,23.

Как отмечают разработчики проекта, проведение индексации грузовых железнодорожных тарифов на 16% частично обеспечит принцип самоокупаемости железных дорог, будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния отрасли, выполнению инвестиционных программ, увеличению платежей в бюджеты всех уровней и сохранению налоговых поступлений на уровне не меньше, чем в предыдущем году.

Согласно сообщению, последняя индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины осуществлялась в октябре 2008 года, кроме грузов горно-металлургического и химического комплексов, на перевозку которых были предоставлены скидки согласно правительственным решениям. При этом, при введении в действие Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги с 1 мая 2009 г. увеличения тарифов не произошло.

В то же время, с момента последнего повышения тарифов на перевозку грузов по октябрь 2010 года фактический индекс цен производителей промышленной продукции составил 125,6%, индекс потребительских цен - 125,5%. Как отмечается в сообщении, в эксплуатационных расходах железных дорог удельный вес энергоносителей составляет около 20%. Уже на сегодня с момента последней индексации тарифов произошло увеличение цен на электроэнергию - 35,7%, дизельное топливо - 58,2%, масла - до 74,9%, топочный мазут - 80%, газ природный - 82,8%, угля - 22,1%, бензин - до 28,3%. Рост цен на другую продукцию, которая закупается для потребностей железнодорожной отрасли, составил: рельсы и реечное скрепление - 71,9%, сталь - 22,9%, рамные рельсы - 42,1%, бандажи локомотивные - 20,1%, подшипники - 11,3%, магистральная часть - 53,9%, колеса цельнокатаные для пассажирских вагонов - 20,2% и т.д. Соответственно, увеличилась и стоимость подвижного состава отечественного производства, в частности, грузовых вагонов - на 24,9%, электровозов - на 10,6-45,2%.

Рентабельность железных дорог в 2009 году составляла 0,93%, за 9 месяцев 2010 года - 1,61%. Проектом плана на 2011 год предусмотрена рентабельность 1,2%.

В случае принятия приказа, увеличение дополнительных доходных поступлений железных дорог в 2011 году, по прогнозу, составит 4 млрд. 033,3 млн. грн. Налоговые поступления в Государственный бюджет прогнозируются в размере 2 млрд. 143,5 млн. грн, из них налог на прибыль - 756,2 млн грн, налог на добавленную стоимость - 806,7 млн. грн.