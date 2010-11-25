В Полтавской области перевозки пассажиров в январе-октябре сократились

В Полтавской области объем перевозки пассажиров в январе-октябре 2010 г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., сократился на 16,6% – до 102,1 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 2749,2 млн. пасс./км, что на 10,4% меньше, чем в январе-октябре 2009 года.

Железнодорожным транспортом за январь-октябрь 2010 года отправлено 13,2 млн. пассажиров, что на 2,1% меньше, чем за январь-октябрь 2009 года.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 61,6 млн. пассажиров, что на 22,0% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-октябре 2009 года. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 25,5%.

За январь-октябрь 2010 года городским электротранспортом (троллейбус) перевезено 27,3 млн. пассажиров, что на 9,1% меньше по сравнению с январем-октябрем 2009 года.