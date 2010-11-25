Корпоратизация железнодорожной отрасли займет полтора года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом сказал первый заместитель генерального директора Укрзализныци Николай СЕРГИЕНКО в ходе открытия 24 ноября в Яремче V Международной научно-практической конференция «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте - 2010» при участии железнодорожников и ученых Украины, России и Германии.

По его словам, стратегической целью реформирования железнодорожного транспорта является переход в государственное акционерное общество. «За полтора года железнодорожный транспорт Украины должен корпоратизироваться, а в 2013 году - превратиться в государственное акционерное общество», - сказал он.

Согласно сообщению, основной темой конференции является процесс реформирования железнодорожного транспорта Украины. Как отметил Н.СЕРГИЕНКО, сегодня уже идет процесс оптимизации структуры и переход на новые системы управления в каждом из хозяйств железнодорожного транспорта. «Для примера, в этом году будет закончено распределение локомотивных и моторвагонных депо железных дорог, а также разрабатывается вертикальная система управления. Все эти процессы, происходящие во всех хозяйствах, являются составляющими большого процесса реформирования », - сказал он.

Как отмечают в ведомстве, другой важной темой конференции является развитие отечественного железнодорожного транспорта в контексте общего развития экономики Украины.

«Нам нужно ориентироваться на развитие промышленности и бизнеса, что происходит в последнее время и интегрироваться в этот процесс», - сказал Н.СЕРГИЕНКО. По его словам, для этого необходимо усиливать роль железной дороги как одной из базовых отраслей экономики Украины, укреплять ее позиции на рынке транспортных услуг, разрабатывать и реализовывать перспективные программы, направленные на повышение эффективности работы, внедрение новых технологий и обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта.