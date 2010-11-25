Индексация ж/д тарифов на грузоперевозки создаст конкуренцию на рынке частных вагонов

Необходимость проведения с 1 января 2011 индексации грузовых железнодорожных тарифов на 16% вызвана, в первую очередь, необходимостью довести тарифы на грузовые железнодорожные перевозки до экономически обоснованного уровня и создать конкурентные условия на рынке операторских услуг по использованию частных вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечают в ведомстве, проведение индексации грузовых железнодорожных тарифов будет способствовать увеличению парка частных вагонов и более полному обеспечению потребностей национальной экономики в услугах по перевозке грузов. По данным «Укрзализныци», существующая на сегодня вагонная составляющая тарифов не позволяет владельцу частных вагонов компенсировать затраты, связанные с приобретением и содержанием подвижного состава, поэтому большинство украинских операторов направляют свои вагоны в страны СНГ, в частности, в Россию, для организации перевозок по действующим в данной стране тарифам, которые в Российской Федерации в два раза выше. По данным ведомства, кроме оттока частных вагонов за пределы Украины, существующие тарифы не создают инвестиционной экономической основы для увеличения этого парка. Поэтому может возникнуть угроза заполнения украинского рынка грузовых перевозок вагонами иностранных владельцев, которые будут формировать ценовую политику по рыночным условиям.

Как напоминают в администрации, тарифы на перевозку грузов в пределах Украины не пересматривались с октября 2008 года, когда была проведена последняя индексация. Она не распространялась на грузы горно-металлургического и химического комплексов, на перевозку которых были предоставлены скидки согласно правительственным решениям. Не произошло увеличение тарифов и с 1 мая 2009 г. при введении в действие Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины.

В то же время, с момента последнего повышения тарифов на перевозку грузов по октябрь 2010 года цены производителей промышленной продукции выросли на 25,6%, потребительские цены (уровень инфляции) - на 25,5%, а в 2011 году прогнозируемый рост цен производителей промышленной продукции составит 111,3 %, индекс потребительских цен - 108,9%.

По данным «Укрзализныци», жесткое государственное регулирование и искусственное (экономически необоснованное) сдерживание индексации тарифов привело к износу основных фондов железнодорожного транспорта и недополучению железными дорогами средств, необходимых для обновления вагонного парка.

Как отмечается в сообщении, проведение с начала следующего года индексации грузовых железнодорожных тарифов, по оценкам специалистов, позволит частично обеспечить принцип самоокупаемости железных дорог, улучшить финансово-экономическое состояние отрасли, выполнить инвестиционные программы, увеличить платежи в бюджеты всех уровней и удержать прошлогодний уровень налоговых отчислений.

При этом прекращение тарифного демпинга гармонизирует всю транспортную систему Украины, в частности, будет стимулировать развитие водного и автомобильного транспорта.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины обнародовало проект приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», которым с 1 января 2011 г. предлагается провести индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 16%.