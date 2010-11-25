Украина передала Египту Ан-74Т-200

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в Египте принял участие в церемонии передачи самолета Ан-74Т-200, закупленного для египетских Военно-воздушных сил.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Мы передали египетской стороне самолет Ан-74Т-200. Это последний из самолетов контрактной серии, и командующий базой высоко оценил транспортные и летные качества этого самолета», - заявил премьер-министр Украины.

В свою очередь, командующий базой египетских ВВС отметил, что решение о закупке самолетов для египетских ВВС принималось в жесткой конкуренции, которую достойно выдержала Украина – решение было принято в пользу самолетов украинского производства.

Он объяснил, что после изучения потребностей ВВС Египта, будет определено, какие именно самолеты семейства «Ан» и в каком количестве египетская сторона будет закупать в Украине.

В декабре 2009 г. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие передало Египту второй самолет Ан-74Т-200. Таким образом, 25 ноября Египет получил последний, третий самолет АН -74Т-200А, который планировалось закупить для Военно-воздушных сил.