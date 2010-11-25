Конфликт на Корейском полуострове не нарушил полеты российской авиакомпании

Вооруженный конфликт на Корейском полуострове не повлиял на полеты по маршруту Южно-Сахалинск - Сеул, выполняемые "Сахалинскими авиатрассами" (САТ), сообщила в четверг РИА Новости представитель компании.

Во вторник в районе острова Йонпхёндо в Желтом море, где проходит спорная линия раздела между КНДР и Южной Кореей, произошел крупнейший в регионе за последние полвека вооруженный инцидент. Север начал артобстрелы Юга, получив ответный огонь. В результате погибли два южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.

"Полеты самолетов "САТ" продолжают осуществляться по ранее согласованным воздушным трассам", - сказала собеседница агентства, напомнив, что рейс Южно-Сахалинск - Сеул - Южно-Сахалинск осуществляется четыре раза в неделю: во вторник, среду, субботу, воскресенье.