Трамвайные маршруты Москвы отдадут в частные руки?

"Мосгортранс" может лишиться управления трамвайными и троллейбусными маршрутами в Москве, их планируют разыгрывать на торгах среди других перевозчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. руководителя столичного департамента транспорта и связи Василия Кичеджи.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее раскритиковал организацию дорожного движения в столице. Активная борьба с пробками в столице началась после того, как он призвал реформировать транспортную систему мегаполиса и предложил целый ряд мер для борьбы с транспортным коллапсом.

"Маршруты будут разыгрываться на открытых конкурсах. Формально и в троллейбусные перевозки, и в трамвайные могут прийти другие перевозчики", - заявил Кичеджи на пресс-конференции в РИА Новости. По его словам, департамент в программе по улучшению транспортной обстановки в городе предлагает разделить ГУП "Мосгортранс", выделив из него электрическую часть и автобусы. Автобусы также будут участвовать в конкурсах по розыгрышу маршрутов. "На маршруте будет лишь один оператор", - подчеркнул и.о. главы департамента.

Он выразил уверенность в том, что в общественный транспорт столицы придут инвесторы с качественным подвижным составом. "Главными критериями работы общественного транспорта будут два показателя - соблюдение расписания и отсутствие жалоб от пассажиров", - добавил Кичеджи.