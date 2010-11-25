Правительство РФ выделит в 2011 г. на утилизацию автохлама 13,5 млрд. руб.

Вице премьер РФ Сергей Иванов назвал утилизацию автомобилей одной из самых успешных антикризисных программ, принятых правительством, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что правительство оценило успех этих программ и в 2011 году планирует по программе утилизации дополнительное финансирование в размере 13,5 миллиарда рублей.

Первый этап программы утилизации старых легковых автомобилей проходил в марте-июне этого года. На него было выделено 11 миллиардов рублей. В соответствии с условиями программы любой желающий мог сдать свой автомобиль возрастом десять и более лет и получить скидку в размере 50 тысяч рублей при покупке нового авто, произведенного в России.

В августе премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о выделении 10 миллиардов рублей на реализацию второго этапа программы утилизации автохлама. Решено было продолжить программу и в 2011 году.