Правительство РФ выделит в 2011 г. на утилизацию автохлама 13,5 млрд. руб.

19:38, 25 ноября 2010
Транспорт/Связь
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Вице премьер РФ Сергей Иванов назвал утилизацию автомобилей одной из самых успешных антикризисных программ, принятых правительством, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что правительство оценило успех этих программ и в 2011 году планирует по программе утилизации дополнительное финансирование в размере 13,5 миллиарда рублей.

Первый этап программы утилизации старых легковых автомобилей проходил в марте-июне этого года. На него было выделено 11 миллиардов рублей. В соответствии с условиями программы любой желающий мог сдать свой автомобиль возрастом десять и более лет и получить скидку в размере 50 тысяч рублей при покупке нового авто, произведенного в России.

В августе премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о выделении 10 миллиардов рублей на реализацию второго этапа программы утилизации автохлама. Решено было продолжить программу и в 2011 году.

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