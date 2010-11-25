GM и Isuzu отзывают 192 тыс. машин из-за дефекта в крепеже детских кресел

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors и японский производитель Isuzu отзывают в общей сложности 192 тыс среднеразмерных пикапов. Как сообщили в среду ИТАР-ТАСС в Национальном управлении по безопасности движения на шоссейных дорогах США, данное решение принято из-за обнаруженных проблем в крепежной системе детских кресел безопасности.

Отзыв, в частности, коснется автомобилей GM марки Chevrolet Colorado и GMC Canyon модельного ряда 2004-2011 гг, машин Isuzu I-280 и I-350 2006 года, а также I-290 и I-370 2007-2008 годов выпуска. Отзываемые автомобили Isuzu были произведены именно компанией GM на заводе в штате Луизиана.

До устранения помех американские власти и компания General Motors призывают родителей в целях безопасности ребенка не размещать детские кресла на передних сидениях данных моделей автомобилей.

К настоящему времени информации об авариях или инцидентах, произошедших из-за обнаруженного дефекта, нет.