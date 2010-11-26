В Москве сегодня состоится заседание Украинско-Российской госкомиссии

Сегодня в Москве под председательством президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА состоится IV заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в текущем году заседание Межгоскомиссии проводится уже во второй раз - предыдущее состоялось в Киеве 17 мая с.г. В целом с марта с.г. нынешняя встреча Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА будет десятой по счету, что свидетельствует о высокой динамике и результативности двустороннего политического диалога, отмечает пресс-служба.

Предполагается, что в ходе заседания МГК Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ заслушают доклады руководителей профильных министерств и ведомств России и Украины о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в таких приоритетных для двух стран сферах, как экономическое и инвестиционное сотрудничество, энергетика, в том числе атомная, космос, гуманитарное взаимодействие и др.

Планируется, что перед заседанием МГК Президенты России и Украины проведут переговоры в узком составе. Как ожидается, приоритетное внимание будет уделено актуальным вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. В этой сфере заметны позитивные тенденции - в январе-сентябре с.г. товарооборот с Украиной увеличился почти на 74,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил более 2,5 млрд. долл., в том числе российский экспорт - около 1,59 млрд. долл. (рост - 83,4%), импорт - 982 млн. долл. (рост - 62%). В целях наращивания взаимовыгодных экономических связей главы государств могут обсудить пути решения актуальных вопросов в сфере инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что в повестку дня переговоров включены также стратегические вопросы взаимодействия в газовой сфере, углубления кооперации в авиационной промышленности, в области транспорта и межрегионального сотрудничества.

Речь, в частности, идет о создании совместных предприятий в области самолетостроения - в условиях острой конкуренции на мировых рынках объединение предприятий с их научным и производственным потенциалом весьма перспективно. Большой интерес для обеих сторон представляет проект строительства транспортного перехода через Керченский пролив. В контексте межрегионального сотрудничества предполагается уделить особое внимание мерам по упрощению порядка пересечения государственной границы гражданами России и Украины.

Также значительное место на переговорах на высшем уровне и на заседании МГК будет отведено вопросам гуманитарного взаимодействия, в частности, поддержки позиций русского языка на Украине и украинского языка в Российской Федерации.

В рамках обсуждения региональной и международной тематики имеется в виду «сверить часы» по широкому кругу актуальных вопросов, включая проблематику евробезопасности - в контексте предстоящего саммита ОБСЕ (Астана, 1-2 декабря с.г.) и приднестровского урегулирования - с учетом заявления Президентов России и Украины, принятого по итогам предыдущего заседания МГК.

Ожидается предметный обмен мнениями по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины, вносящего весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. К подписанию по итогам заседания МГК подготовлено межправительственное соглашение о взаимодействии при проведении инспекционных мероприятий в местах дислокации воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

В числе других документов, планирующихся к подписанию по итогам заседания МГК:

- Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях от 27 августа 1996 г.;

- Соглашение между Министерством сельского хозяйства России и Министерством аграрной политики Украины о сотрудничестве в области испытания и охраны прав на сорта растений;

- План взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран на 2011 г.

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

- Итоговый протокол заседания Межгоскомиссии, содержащий конкретные задачи по дальнейшему развитию российско-украинского сотрудничества.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Межгоскомиссия является ключевым механизмом всестороннего развития российско-украинского стратегического партнерства. В ее состав входят следующие рабочие органы: Комитет по вопросам экономического сотрудничества, Подкомитет по международному сотрудничеству, Подкомитет по вопросам безопасности, Подкомитет по вопросам гуманитарного сотрудничества, Подкомиссия по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Работа всех органов Межгоскомиссии отличается конструктивным характером, нацеленностью на достижение конкретных практических результатов в развитии многоплановых связей между Россией и Украиной.