Нардеп требует от генпрокурора проверить условия приватизации МАУ

Народный депутат Украины Александр ГОЛУБ направил генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ депутатское обращение, в котором просит проверить деятельность руководства Фонда государственного имущества Украины относительно запланированной продажи государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

«Прошу провести проверку деятельности руководства Фонда государственного имущества Украины в подготовке адресной продажи без создания условий для открытого конкурса по необоснованно низкой цене государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» заранее определенному победителю, чем будет нанесен материальный ущерб государству» - говорится в депутатском обращении, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

По мнению народного депутата, в государственных интересах - проведение продажи госпакета акций «МАУ» посредством прозрачного приватизационного конкурс, к которому необходимо привлечь максимально возможное количество участников. Депутат отмечает в обращении, что «учитывая сложное социально-экономическое положение в Украине, необходимо, чтобы государство получило в бюджет за госпакет акций «МАУ» максимально возможную сумму. А это реально только на честном и открытом конкурсе, с привлечением большого количества его участников».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приватизации 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

17 ноября ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика 61,58% госпакета МАУ для определения рыночной стоимости пакета с целью его последующей продажи. Конкурс состоится 1 декабря.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ. Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева - «Борисполь» (КВР) и Львова - «Львов» (LWO).