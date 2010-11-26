ЕБРР и «Укравтодор» подписали кредитное соглашение на 450 млн. евро

Сегодня в «Укравтодоре» состоялось подписание кредитного и проектного соглашений в рамках совместного между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог на подходах к Киеву» на сумму 450 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны ЕБРР соглашение подписала управляющий директор департамента транспорта ЕБРР Сью БАРРЕТТ, от «Укравтодора» - первый заместитель главы Евгений ПРУСЕНКО.

По словам Е.ПРУСЕНКО, кредит подписан на 15 лет с четырехлетним льготным периодом, с процентной ставкой евролибор +1%. «То есть в сумме на сегодня это около двух процентов годовых. Кто знает ситуацию на финансовых рынках, это в четыре-пять раз ниже, чем фактическая процентная ставка», - сказал он.

По словам С.БАРРЕТТ, кредит будет выдаваться двумя траншами: первый – 250 млн. евро, второй – 200 млн. евро. «На сегодня это самый крупный проект ЕБРР в Украине в сфере транспорта. С ним количество проектов в сфере транспорта в Украине достигает двадцати», - отметила она.

Как отмечалось на пресс-конференции, кредит привлечен «Укравтодором» с целью реконструкции и капремонта участков шести главных дорог на подходах к Киеву при условии софинансирования Европейского инвестиционного банка.

В частности, это автодороги Киев-Чоп (от Киева до Житомира), Киев-Ковель-Ягодин (в пределах Киевской области), Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (до села Кипти), Киев-Одесса (до Белой Церкви), Киев-Знаменка (до Обухова), Киев-Иванков-Овруч (до Дымера). При этом автодороги Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин входят в программу подготовки к Евро-2012.

Как напомнил Е.ПРУСЕНКО, это совместный проект Украины с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 1 млрд. 70 млн. евро, из которых 170 млн. евро – часть Украины, 450 млн. евро – ЕБРР и 450 млн. евро – ЕИБ.

По словам Е.ПРУСЕНКО, на сегодня с ЕИБ идет переговорный процесс, и подписание кредитного соглашения с этим банком «вероятнее всего, произойдет в начале следующего года». Кроме того, оба соглашения должны быть ратифицированы в парламенте.

По словам Е.ПРУСЕНКО, первый транш по кредиту ожидается в начале 2011 года. Начнут с реконструкции дороги Киев-Чоп.

Как сообщал УНИАН, предполагается, что реализация проекта начнется в 2010 г., завершится – в 2025 г.