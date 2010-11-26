Победитель тендера на строительство Бескидского тоннеля может быть объявлен до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал старший банкир отдела транспорта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк МАГАЛЕЦКИЙ.

«Сейчас завершается тендер. К сожалению, это уже повторный тендер, потому что первый был закончен неудачно, вернее, не было финансовой заявки. Вот сейчас повторный тендер завершается, надеемся, что до конца года "Укразлизныця" уже сможет объявить победителя», - сообщил представитель банка.

По его словам, заявки от участников уже приняты, на данный момент проводится их оценка. М.МАГАЛЕЦКИЙ не назвал количество участников, ссылаясь на процедуру.

Он отметил, что данный тендер предусматривает изучение финансовых предложений, выбор подрядчика строительства тоннеля.

Относительно тендера, объявленного ЕБРР весной этого года на закупку вагонов для "Укрзализныци", М.МАГАЛЕЦКИЙ сообщил, что тендер уже завершен. Он высказал предположение, что результаты будут озвучены в ближайшие недели. «Озвучить, как заказчик, должна "Укрзализныця"», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля в Закарпатской области, разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализнице» на сумму 120 млн. долл. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. При этом 47 млн. долл. средств по этому проекту будут направлены на внедрение скоростного движения – закупку современных пассажирских вагонов, 29 млн. долл. – на закупку путевой техники, 40 млн. долл. – на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).

Общая стоимость проекта составляет 200 млн. долл., из них 120 млн. долл. – средства ЕБРР, 80 млн. долл. – средства «Укрзализныци». Погашение кредита ЕБРР должно осуществляться также за средства «Укрзализныци».

В июне 2008 года «Укрзализныця» объявила процедуру предквалификации по проектировке Бескидского тоннеля. В частности, предусматривается реконструкция тоннеля со строительством подъездных путей, строительство нового двухпутевого железнодорожного тоннеля протяженностью 1 км 822 м.

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывал, что реализация проекта Бескидского тоннеля в Закарпатской области начнется уже в конце 2009 года.