Киевское депо им. Шевченко считает необходимым закупить 40 трамваев

Киевское трамвайное депо им. Шевченко заявляет о необходимости закупки 40 трамваев для эксплуатации на скоростной линии.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

В сообщении отмечается, что по словам директора депо Александра КОЗИЦКОГО, сейчас линию скоростного трамвая обслуживает 76 единиц электротранспорта, из которых только 9 – новые.

Вышедший на линию новый транспорт изготовлен Киевским заводом электротранспорта, и у депо нет претензий к его эксплуатационным характеристикам.

Директор депо также добавил, что еще ко дню запуска линии депо также передали 9 трамваев производства завода «Татра-Юг» (г. Днепропетровск), но они так и не вышли на маршрут.

А.КОЗИЦКИЙ называет две основные причины такой ситуации с транспортом днепропетровского завода – техническая непригодность трамваев и незавершенность процедуры их передачи на баланс депо.

«Может быть, трамваи завода «Татра-Юг» и хорошие, но мы не можем оценить их эксплутационные характеристики, поскольку транспорт так и не вышел на маршрут», - отметил директор депо.

При этом он добавил, что специалисты «Татра-Юг» работают над устранением технических неисправностей у данных трамваев.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Киевская городская государственная администрация открыла первую очередь реконструированной линии скоростного трамвая. На сегодняшний день пять станций первой очереди трамвая полностью реконструированы. На других полная реконструкция будет завершена в ближайшее время.

Справка УНИАН. Киевское трамвайное депо им. Шевченко обслуживает ряд трамвайных маршрутов в Киеве, в том числе и линию скоростного трамвая.