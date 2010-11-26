Fiat и Chrysler будут производить в Турине (Италия) новые модели Alfa Romeo и Jeep

Глава ведущей итальянской автомобилестроительной группы Fiat Серджо Маркионне (Sergio Marchionne) объявил в пятницу в Турине о планах совместного производства с американской корпорацией Chrysler новых моделей на базе всемирно известных марок Alfa Romeo и Jeep.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в ходе встречи с представителями всех основных итальянских профсоюзов отрасли Маркионне пообещал, что в рамках этого проекта на туринском заводе группы Mirafiori ежегодно будут производиться до 280 тысяч таких автомобилей. "Перенос (в Италию) новой американской платформы означает обеспечение нашим предприятиям возможности производить 250-280 тысяч автомобилей в год, то есть более тысячи в день", - сказал руководитель концерна.

Глава Fiat подчеркнул, что видит в данном сотрудничестве с американскими партнерами будущее для итальянского автомобилестроительного бизнеса. "Речь идет о наиболее передовой архитектуре, которой мы располагаем, созданной для производства Alfa Romeo Giulietta, а затем усовершенствованной специалистами Chrysler. Сегодня эта платформа стала универсальной для обеих наших групп, и она станет основой для рождения всех будущих автомобилей сегментов C и D", - заявил он. Маркионне подчеркнул, что новые модели будут продаваться не только в странах ЕС, но предназначены для "рынков всего мира, особенно Америки".

В апреле 2009 года группы Fiat и Chrysler заключили стратегический альянс, направленный на создание нового мирового автопроизводителя.