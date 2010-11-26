Укргидрометцентр предупреждает о существенном ухудшении погодных условий

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о существенном ухудшении погодных условий в Украине 29-30 ноября.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в результате перемещения по территории Украины активного циклона на протяжении 29-30 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В западных и северных областях пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега (днем 29 ноября с дождем), ожидаются налипание мокрого снега, метели, гололеда, на дорогах гололедица; усиление ветра до 15-22 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с.

В центральных областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-22 м/с, метели.

В южных областях и в Крыму пройдут дожди, местами сильные; усиление ветра до 15-22 м/с.

В восточных областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-22 м/с, 30 ноября метели.

В Киеве и Киевской области будут сильные осадки в виде снега, мокрого снега (днем 29 ноября с дождем); гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; усиление ветра до 15-20 м/с, метели.