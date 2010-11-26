На латвийско-российской границе скопилось свыше 600 фур

Более 600 грузовиков стоят в очереди на латвийской российской границе в пятницу, это примерно на 100 больше, чем было в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление погранохрануыбалтийской республики.

На КПП Терехово-Бурачки в пятницу со стороны Латвии скопилось 440 грузовиков, а на КПП Гребнево-Убылинка - стоят 170 фур. В четверг в очереди на латвийско - российской границе стояло около 500 грузовиков.

В последние два года очереди грузовиков возле границы с Россией возникают постоянно. Два КПП соединяющих Латвию и Россию не справляются с нагрузкой. Самая длинная очередь грузовых автомашин на латвийско-российской границе была зарегистрирована в декабре 2007 года, когда выезда из страны ждали 2,2 тысячи автомобилей.