Украина и Россия подписали меморандум о строительстве моста через Керченский пролив
16:44, 26 ноября 2010Транспорт/Связь
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В Москве подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, меморандум подписали министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН и председатель «Внешэкономбанка» Владимир ДМИТРИЕВ.
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