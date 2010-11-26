Украина и Россия подписали меморандум о строительстве моста через Керченский пролив

В Москве подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, меморандум подписали министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН и председатель «Внешэкономбанка» Владимир ДМИТРИЕВ.