Гендиректор Укрзализныци в Артеке наградил победителей конкурса среди юных железнодорожников

26 ноября 2010 в Международном детском центре «Артек» состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства, который проводился в рамках фестиваля юных железнодорожников. В церемонии награждения приняли участие генеральный директор Укрзализныци Михаил Костюк, генеральный директор ГП МДЦ «Артек» Елена Поддубная, начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот, начальник главного управления по работе с персоналом Укрзализныци Михаил Яновский.

Победителей конкурса определяли в пяти номинациях. Это - лучший знаток общего курса железных дорог, путевого и вагонного хозяйства, лучший машинист тепловоза и организатор движения поездов.

Подарки от почетных гостей также получили победители конкурса детских сочинений на тему: "Мои родители железнодорожники", "Я из династии железнодорожников» участники тематической выставки рисунков и макетов на тему «Детские железные дороги Украины» и конкурса песни о железной дороге.

Михаил Костюк отметил, что в Артеке дети продемонстрировали хорошую осведомленность с правилами поведения на железнодорожных объектах, правилами безопасности и спецификой работы железнодорожников.

"Я убежден, что здесь собрались будущие начальники железных дорог, машинисты, организаторы движения поездов, представители других важных профессий - наша достойная смена. Рисунки, которые я увидел на выставке, свидетельствуют, что дети хорошо знают железнодорожное дело. В Артеке они углубили эти знания и нашли новых друзей ", - отметил Генеральный директор Укрзализныци.

Напомним, фестиваль юных железнодорожников в Артеке проходил с 12 ноября. Тематическую смену в международном лагере организовано впервые для 400 детей, изучающих железнодорожную дело на детских железных дорогах, представителей железнодорожных династий, детей-инвалидов и детей-сирот.

В номинации "Лучший знаток общего курса железных дорог" 1 место занял Константин Галушко (Донецкая детская железная дорога), 2 место - Максим Вдовиченко (Киевская детская железная дорога), 3 место - Зоряна Кудиненко (Запорожская детская железная дорога).

В номинации "Лучший знаток путевого хозяйства" 1 место завоевал Владислав Матяш (Малая Южная детская железная дорога), 2 место - Денис Роговой (Донецкая детская железная дорога), 3 место - Ал Мсалима Халед (Киевская детская железная дорога).

В номинации "Лучший знаток вагонного хозяйства" 1 место получил Назар Криворучко (Малая Южная железная дорога), 2 место - Александра Чаленко (Луцкая детская железная дорога), 3 место - Алина Федорченко (Запорожская детская железная дорога).

В номинации "Лучший машинист тепловоза" 1 место занял Игорь Литовченко (Запорожская детская железная дорога), 2 место - Павел Красовский (Киевская детская железная дорога), 3 место - Владислав Сидоренко (Донецкая детская железная дорога).

В номинации "Лучший организатор движения поездов" 1 место получил Александр Травинский (Киевская детская железная дорога), 2 место - Денис Кись (Запорожская детская железная дорога), 3 место - Екатерина Хоменко (Днепропетровская детская железная дорога).

Организаторы мероприятия - Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины и ГП МДЦ «Артек».