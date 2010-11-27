«Херсонавтотранс» просит МВД и ГПУ вмешаться в конфликтную ситуацию вокруг предприятия

ООО "Херсонавтотранс" в открытом письме просит министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА и генпрокурора Украины Виктора ПШОНКУ вмешаться в ситуацию вокруг захвата предприятия. Копия соответствующего письма предприятия за подписью гендиректора Виталия КРАМАРЕНКО имеется в распоряжении УНИАН.

В частности, на предприятии заявляют о захвате предприятия его бывшим (с мая 2008 г. по июнь 2009 г.) гендиректором, который в то время являлся и соучредителем ООО.

Согласно документу, после продажи своей доли уставного фонда экс-нгендиректор уволился с руководящей должности общества по соглашению сторон, однако после нескольких смен участников и руководителей "Херсонавтотранса", а также после инвестирования АОЗТ "ДЛ-Холдинг" и ООО "Восточно-украинский промышленные технологии" значительной суммы денежных средств в ООО, решил вернуть должность через судебный спор.

По данным «Херсонавтотранса», в апреле 2010 г. судом бывший гендиректор был восстановлен в должности по решению суда, однако сразу же уволен из-за грубого нарушения трудовых обязанностей (подделка документа, причинившая вред обществу). Он оспорил это увольнение в июне т.г., однако на сегодня судебного решения по делу, по данным «Херсонавтотранса», нет.

Тем не менее, как отмечается в сообщении, 24 ноября 2010 г. произошел захват здания № 39 по улице Советской в городе Херсоне, которое до сентября 2009 г. являлось юридическим адресом «Херсонавтотранса», и сейчас принадлежит ООО "Донецкие автовокзалы".

Согласно сообщению, к зданию подтянулись государственные исполнители отдела принудительного исполнения решений Главного управления юстиции в Херсонской области, работники прокуратуры и органов внутренних дел, включая высокопоставленных милиционеров города. При этом общее количество работников в форме, участвовавших в операции достигло около 50 человек, здание было взято в оцепление со всех сторон. Милиционеры начали взламывать замки, таким образом, в здание попал вышеозначенный экс-гендиректор его помощники, государственные исполнители и милиционеры, а представителю ООО "Донецкие автовокзалы" вход был запрещен.

Как отмечают в «Херсонавтотрансе», не известно, в каком состоянии документы, товарно-материальные ценности предприятия, находящиеся в здании. При этом, согласно открытому письму, экс-гендиректор, используя поддельную печать ООО "Херсонавтотранс" (печать с таким отпечатком была уничтожена органами внутренних дел 21.07.2009 г.) назначил новых руководителей автовокзалов, которые начали проводить инкассацию, собирать денежные средства с перевозчиков. Как подчеркивают на предприятии, милиция не желает слышать о нарушении права собственности (автовокзалы принадлежат ООО "Донецкие автовокзалы").

По данным «Херсонавтотранса», работники предприятия на сегодня не допускаются не только в здание на ул.Советская, но и на автовокзалы г. Херсона, г. Каховка.

«Учитывая вышеизложенное, просим вмешаться в данную ситуацию остановить беззаконие, которое имеет место в отношении ООО "Херсонавтотранс" и ООО "Донецкие автовокзалы"», - отмечается в открытом письме к МВД и ГПУ.

По данным ООО "Херсонавтотранс", на сегодняшний день его собственниками являются АОЗТ "ДЛ-Холдинг", ООО "Восточно-украинский промышленные технологии", генеральным директором Виталий Крамаренко. Вышеприведенные данные подтверждаются протоколами общего собрания, уставом ООО "Херсонавтотранс", справкой из ЕГРПОУ, выдержками из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Справка УНИАН. ООО "Херсонавтотранс" является предприятием, оказывающим автостанционные услуги, владеет сетью автостанций и автовокзалов на территории Херсонской области.

ООО "Херсонавтотранс" зарегистрировано по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 107. По указанному адресу находятся все органы общества.