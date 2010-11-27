Петербург поминает погибших при крушении "Невского экспресса""

В первую годовщину крушения поезда "Невский экспресс", унесшего жизни 28 человек, Петербург поминает жертв этой страшной трагедии, передает РИА Новости.

На Московском вокзале северной столицы установлена памятная доска с именами и фотографиями погибших. Рядом горят свечи, люди несут цветы. Букет роз возложила и губернатор города Валентина Матвиенко. Она напомнила, что среди погибших были бывший вице-губернатор города, экс-сенатор, председатель правления "Российских автомобильных дорог" Сергей Тарасов и глава "Росрезерва" Борис Евстратиков. Траурные мероприятия проходят ткже в Москве и Тверской области, где произошла трагедия.

Скорый поезд номер 166 "Невский экспресс" Москва - Санкт-Петербург в результате террористического акта потерпел крушение вечером 27 ноября не перегоне Алешинка - Угловка в Тверской области. Погибли 28 человек, более 90 получили ранения.

Сегодня все поезда, проходящие через место трагедии, будут подавать звуковой сигнал в знак памяти. Непосредственно в час крушения - в 21.34 мск - все локомотивы на сети железных дорог России подадут звуковой сигнал.