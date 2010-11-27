Бразилия перенесла тендер по проекту "поезда-пули" между Рио и Сан-Паулу

Бразильское правительство объявило о переносе тендера на реализацию проекта скоростного поезда между Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу на апрель 2011 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство наземных видов транспорта (ANTT) Бразилии. Ранее дата тендера была назначена на 16 декабря этого года.

Трасса общей протяженностью 518 километров свяжет центры двух крупнейших городов Бразилии, а также пройдет через международные аэропорты Рио и Сан-Паулу. Из-за сложного рельефа местности между расположенным на атлантическом побережье Рио и лежащем на плоскогорье Сан-Паулу более 90 километров займут туннели и 103 - мосты и путепроводы.

Правительство объяснило новые сроки проведения конкурса неудобством первоначальной даты для нескольких претендентов на контракт. "Дата была перенесена для того, чтобы повысить конкурентную основу тендера", - сообщил на пресс-конференции в Сан-Паулу генеральный директор ANTT Бернарду Фигейреду.

По его словам, свою готовность принять участие в тендере в случае его переноса выразили четыре группы компаний из Испании, Японии и Китая. По данным ANTT, перенос даты тендера не должен повлиять на сроки начала работ по строительству скоростной железнодорожной трассы, которое по-прежнему ожидается в первом квартале 2012 года. По предварительным оценкам, стоимость проекта скоростного поезда или "поезда-пули", как окрестила его бразильская пресса, составит более 34 миллиардов бразильских реалов или 19,6 миллиарда долларов.

Ожидается, что поезд сократит время в пути до одного часа и 33 минут. На сегодняшний день так быстро между Рио и Сан-Паулу летают только самолеты, а единственной альтернативой им является поездка на автобусе, которая занимает более шести часов. В правительстве Бразилии надеются, что поезд начнет регулярные рейсы к летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.