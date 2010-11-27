Топ-менеджеры группы Finmeccanica (Италия) подозреваются в коррупции

В пятницу утром сотрудники итальянской Финансовой гвардии и спецподразделений карабинеров провели обыски и масштабную выемку документов в центральном офисе ENAV (национальная служба обеспечения полетов гражданской авиации Италии) в Риме и в офисах ряда компаний, входящих в промышленную группу Finmeccanica. Эти следственные действия были совершены по указанию прокуратуры Рима в рамках дела о коррупции и финансовых махинациях, связанных с деятельностью ENAV. сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, по этому делу проходят президент ENAV Луиджи Мартини (Luigi Martini), генеральный директор службы Гуидо Пульези (Guido Pugliesi), а также еще около десятка руководителей различных итальянских компаний, в том числе топ-менеджер Finmeccanica Лоренцо Боргоньи (Lorenzo Borgogni) и представитель фирмы SELEX Sistemi Integrati Марина Гросси (Marina Grossi), которая является супругой президента Finmeccanica Пьерфранческо Гуаргуальини (Pierfrancesco Guarguaglini). Речь идет о значительном завышении стоимости работ, выполнявшихся по заказам ENAV, и создании так называемых "черных фондов" на базе финансовых средств, полученных противозаконным путем.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вчера выразил озабоченность в связи с действиями следственных органов. "Я озабочен, потому что Finmeccanica является чрезвычайно важным активом. В эти дни она подписала контракт на 1,5 миллиарда евро по поставкам в Российскую Федерацию. Надеюсь, что эти расследования не приведут ни к чему, в чем я убежден. В любом случае я расцениваю как самоубийственную ситуацию, при которой в стране возбуждается следственное дело в отношении тех, кто благодаря своим оперативным возможностям составляет силу этой страны", - заявил премьер в пятницу в ходе пресс-конференции в правительственном Дворце Киджи.

В пятницу российская группа РЖД и Finmecсanica объявили о подписании меморандума, предполагающего создание в 2011 году совместного предприятия по производству и внедрению систем управления поездами, сигнализации, автоматизации и обеспечения транспортной безопасности. Finmecсanica сообщила, что с ее стороны в этом проекте принимают участие компании Ansaldo STS, SELEX Sistemi Integrati, SELEX Communications, Elsag Datamat и Telespazio.