Количество пользователей украинского Интернета сократилось до 19,5 млн. чел.

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальные Браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита) за текущий месяц + Браузеры, которые просматривали страницы в этом и в прошлом месяце) в октябре 2010 года уменьшился на 4,6%, по сравнению с сентябрем и составил 19,52 млн. чел.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за октябрь 2010 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, географически, как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля составила 55,45% от общей аудитории Интернета в октябре. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы как: Донецк (6,51%), Харьков (6,11%), Одесса (5,58%), Львов (5,46%), Днепропетровск (4,98%), Крым (2,49%), Луганск (1,94%). Их суммарная доля составляет 32,69%. На остальные регионы пришлось 11,2%.

Более одного процента от всей украинской аудитории Интернета в октябре насчитывалось также в Херсонской, Полтавской, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях. В остальных регионах доля пользователей Интернет - менее одного процента.

В то же время, у Житомирского, Луцкого и Ивано-франковского регионов наименьшая активность в октябре – в этих регионах насчитывалось всего 0,26%, 0,25% и 0,14% пользователей Интернет Украины.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернет в глобальной сети в октябре 2010 года составило более 3,98 млрд. минут, что на 17,67% больше, чем в предыдущем месяце.