Вопрос разделения Керченского пролива остается нерешенным - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что вопрос разделения Керченского пролива остается неразрешенным в украинско-российских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на современном этапе украинско-российские отношения вышли на высокий, активный уровень развития и имеют прекрасные перспективы для дальнейшего углубления.

В частности, Президент акцентировал внимание на актуальности завершения работы и подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами, которое бы позволило создать эффективные, конкретные механизмы для реализации сотрудничества.

Однако он отметил существование нерешенных, чувствительных вопросов в украинско-российских отношениях: «На сегодня есть принципиальные вопросы, которые для нас являются очень важными и мы работаем сегодня над ними. Остается пока неразрешенным вопрос разделения Керченского пролива. Есть предложения с двух сторон, но они не отвечают нашим, будем говорить, желаниям».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на ряд других актуальных вопросов. «Это вопросы наших газовых отношений. Мы их обсуждали с Дмитрием Анатольевичем (МЕДВЕДЕВЫМ) достаточно много раз. Мы работаем сейчас в очень глубоком контакте. Надеюсь, что это позволит нам найти пути и решения, компромиссные решения и, конечно, очень важно, чтобы мы на этом пути учитывали особенности наших экономик», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и выразил надежду, что компромиссы будут найдены в ближайшее время.