Автоперевозчики Украины и Франции получат по 6500 разрешений Евро-3

Автомобильные перевозчики Украины и Франции получат по 6500 одноразовых универсальных разрешений Евро-3 для осуществления грузоперевозок в 2011 году.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи УКраины, такое решение было принято во время заседания Смешанной украинско-французской комиссии по вопросам автомобильного транспорта, которое состоялось 23 ноября 2010 в г. Париже.

Украинская и французская стороны рассмотрели актуальные вопросы, связанные с грузовыми и пассажирскими автомобильными перевозками.

Во время заседания участники отметили положительную динамику двустороннего внешнеторгового оборота, которая наблюдается с начала 2010 года, в частности относительно экспорта из Украины.

После обсуждения, на 2011 год были определены квоты 6500 одноразовых универсальных разрешений Евро-3 для каждой из сторон. Одновременно в случае увеличения количества перевозок эта цифра может быть увеличена - по обращению одной из сторон.

Напомним, все одноразовые универсальные разрешения дают право осуществлять перевозки в/из третьих стран при условии транзита транспортного средства через страну его регистрации (в соответствии со ст. 4 Соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики о международных автомобильных перевозках, подписанного 11 ноября 1992 года).