Fitch повысило прогноз по рейтингу МТС

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия, владеет украинским оператором «МТС Украина»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании МТС.

Согласно сообщению, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам МТС на «Позитивный» со «Стабильного» и подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне «BB+».

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.