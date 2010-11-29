КРУ во время ревизии «Черкасского облавтодора» выявило нарушений на 15 млн. грн.

Ревизоры КРУ во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Черкасского облавтодора» выявили финансовых нарушений на сумму свыше 15 млн. грн. за 2,5 предыдущих года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Черкасской области, к потере доходов на сумму свыше 13 млн. грн. привело неотображение в учете структурных подразделений «Черкасского облавтодора» доходов от выполненных работ по эксплуатационному содержанию дорог для Службы автомобильных дорог в Черкасской области. В результате приобретения материалов по ценам, которые не отвечают условиям проведенной тендерной процедуры, был нанесен ущерб на сумму около 740 тыс. грн.

Ревизоры выявили нарушения при предоставлении «Черкасским облавтодором» в аренду недвижимого имущества одному из обществ. Так, при начислении арендной платы был неверно определен базовый месяц аренды, а также была не начислена арендная плата за последний месяц пользования имуществом. Это привело к потере доходов на сумму около 430 тыс. грн.

Кроме того, установлены факты нерационального расходования финансовых ресурсов. Например, из-за того, что предприятие приобрело битум у посредников, а не у производителей, было потрачено дополнительно около 5 млн. грн.

Материалы ревизии переданы в прокуратуру Черкасской области.