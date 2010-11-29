В Хмельницком стоимость проезда подорожает на 25%

В Хмельницком с 1 декабря этого года стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял на последнем заседании исполнительный комитет городского совета.

В частности, в троллейбусах проезд с 75 коп. возрастет до 1 гривны, в автобусах, которые работают в обычном режиме - с 1 грн до 1,25 грн, в автобусах и микроавтобусах, работающих в режиме маршрутного такси - с 1,50 до 2 грн.

Повышение стоимости месячных проездных состоится с 1 января 2011 года.

По информации пресс-центра исполкома горсовета, расчеты тарифов согласованы в Министерстве экономики, Министерстве по вопросам ЖКХ. Проведена процедура общественного обсуждения с учетом предложений и замечаний.

"Принятое решение будет способствовать уменьшению убыточности коммунального предприятия "Электротранс", снятию социальной напряженности в коллективе предприятия за низкого уровня зарплаты, своевременном и качественном ремонте подвижного состава, обеспечению надлежащего обслуживания пассажиров и регулярности движения на маршрутах. Учтены также интересы субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих пассажирские перевозки в городе", - отметил начальник управления транспорта и связи горсовета Петр КУЗЬМИН.

Справка УНИАН. Последний пересмотр тарифов в общественном транспорте Хмельницкого состоялся два года назад.