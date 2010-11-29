В Сумской области дорожная отрасль профинансирована на 100%

За 9 месяцев 2010 года дорожная отрасль Сумской области была профинансирована на сумму 108,95 млн. грн., в том числе 98,6 млн. грн. - из государственного бюджета, а 10,3 млн. грн. - из областного.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, запланированные объемы финансирования на соответствующий период выполнены на 100%

При этом объем финансирования дорожных работ в регионе в 2010 г. значительно сократился: доведенный на 2010 г. план составляет лишь 41,2% от прошлогоднего показателя.

За январь-сентябрь 2010 г. предприятиями дорожного хозяйства Сумской области выполнено работ на сумму 83,4 млн. грн. Из общей суммы на текущий ремонт направлено 23,3 млн. грн. (отремонтировано 5,7 км дорог), на капитальный ремонт - 8 млн. грн., на эксплуатационное содержание - 52,1 млн. грн. (23,9 млн. грн. - на дороги государственного значения и 28,2 млн. грн. - местного значения).