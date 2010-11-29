ДЖД возобновляет некоторые отмененные ранее пригородные поезда

Донецкой железной принято решение с 1 декабря 2010 г. восстановить в графике движения ранее отмененные пригородные поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, решение принято идя навстречу пассажирам и в связи с договоренностями с Донецкой и Луганской областными администрациями о решении вопроса компенсации убытков за пригородные перевозки.

В частности, восстановят поезд № 6003/6004 Ясиноватая-Мариуполь; № 6204 Красный Лиман-Изюм; № 6233/6234 Изюм-Красный Лиман-Славянск-Лозовая; № 6289 Лозовая-Славянск-Горловка; № 6284 Горловка-Красный Лиман; № 6833 Ясиноватая-Цукуриха; № 6834 Цукуриха-Ясиноватая-Илловайск; № 6401/6402 Родаково-Кондрашевская Новая; № 6404/6403 Кондрашевская Новая-Сентяновка; № 6443 Коммунарск-Ольховая; № 6436 Ольховая-Луганск.

Как напоминают на ДЖД, за 10 месяцев 2010 года за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении компенсация составила 6 млн. 058,7 тыс. грн., что составляет лишь 32% от необходимой суммы (18,9 млн. грн).

За 10 месяцев 2010 года Донецкая железная дорога в пригородном сообщении перевезла более 41 млн. человек, в том числе 33 300 тысяч пассажиров (80,4%) льготных категорий.

За этот период убытки от пригородных пассажирских перевозок составили около 349 млн. грн., что на 9,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Процент покрытия расходов составляет лишь 6,1%.

Согласно сообщению, на сегодня тарифы на проезд железной дорогой в пригородном сообщении значительно ниже по сравнению с другими видами транспорта. В частности, согласно Правилам перевозок, стоимость проезда в пригородном сообщении до 5 км составляет 3,5 грн, до 10 км - 3,99 грн, а максимальная (до 300 км с одной пересадкой) - 19 грн. 30 коп.

Справка УНИАН. Сегодня услугами Донецкой железной дороги в пригородном сообщении пользуется 26 льготных категорий населения. Тарифы в пригородном сообщении, которые действуют сегодня на Донецкой железной дороге, были введены 16.09.10 г. по согласованию с Донецкой и Луганской областными госадминистрациями на основе п.14 постановления Кабинета министров №1548 от 25.12.96 г.

В 2010 году Донецкая железная дорога, согласно действующему законодательству Украины, сохраняет все существующие льготы отдельным категориям населения (например, для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения - 50%, для детей 6-14 лет - 75% от полной стоимости билета), а также начиная с 2010 года предоставляется бесплатный проезд детям из многодетных семей.