За 10 месяцев ОЖД отправила более 22 млн. тонн грузов

Одесская железная дорога за 10 месяцев 2010 г. отправила 22 млн. 650 тыс. тонн грузов, что на 22,7% больше прошлогоднего показателя. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Значительный рост в отправлении железнодорожники зафиксировали почти среди всех основных номенклатурных групп грузов. Так, более чем в 4 раза увеличилось отправление каменного угля - до 1 млн. 562 тыс. тонн (в прошлом году - 362 тыс. тонн).

Почти в 2 раза увеличился показатель перевозки нефти и нефтепродуктов - 1 млн. 489 тыс. тонн (в прошлом году - 780 тыс. тонн). Отправка железной и марганцевой руды составила 1 млн. 121 тыс. тонн, что на 57% больше прошлогоднего показателя.

Рост показателей отправки наблюдается также в отношении таких видов грузов, как черные металлы (на 44,9%), лесных грузов (на 40%), лом черных металлов (на 37,7%) химические и минеральные удобрения (на 36,6% ) и строительные материалы (на 13,6%).