Кабмин назначил Валерия Котяя замгендиректора «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины распоряжением от 29 ноября т.г. № 2146-р назначил Валерия КОТЯЯ заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Текст документа размещен на сайте КМУ. Вместе с тем, распоряжением №2145-р был уволен с данной должности Анатолий СЛОБОДЯН. Напомним, А.СЛОБОДЯН занимал эту должность с февраля 2007 г. В.КОТЯЙ до назначения возглавлял ГП «Укрспецвагон».

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