Кабмин назначил Валерия Котяя замгендиректора «Укрзализныци»
18:07, 29 ноября 2010Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины распоряжением от 29 ноября т.г. № 2146-р назначил Валерия КОТЯЯ заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.
Текст документа размещен на сайте КМУ.
Вместе с тем, распоряжением №2145-р был уволен с данной должности Анатолий СЛОБОДЯН.
Напомним, А.СЛОБОДЯН занимал эту должность с февраля 2007 г.
В.КОТЯЙ до назначения возглавлял ГП «Укрспецвагон».
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