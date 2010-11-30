Завтра в Финляндии будут бастовать бортпроводники

Финская национальная авиакомпания Finnair отменит большую часть внутренних перелетов, а также многие международные рейсы из-за забастовки работников бортпроводников, которая начнется во вторник во второй половине дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Профсоюз стюардесс и стюардов Финляндии предупредил о готовящейся забастовке еще в середине ноября. По данным финского радио Yle, таким образом бортпроводники Finnair собираются выразить протест против планов работодателя отменить выходные дни после межконтинентальных полетов. Бортовой персонал бюджетной финской авиалинии Blue1 также объявил о намерении присоединиться к стачке и отказаться от выполнения некоторых рейсов.

В понедельник вечером состоялись переговоры по предотвращению забастовки, однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению. Забастовка должна начаться в 13.00 по местному времени (14.00 мск).