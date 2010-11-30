В Пермском крае (РФ) под ж/д полотном просело "футбольное поле"

Участок с просевшей под железной дорогой в Березниках почвой (Пермский край, РФ) достиг размеров 100 на 40 метров, что составляет величину среднего футбольного поля, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала "РЖД".

Провал произошел 25 ноября на участке ж/д, примыкающих к промплощадкам ОАО "Уралкалий" близ железнодорожной станции Березники в Пермском крае. В образовавшуюся в земле полость провалился грузовой вагон. Работа ст. Березники приостановлена.

В настоящее время на станции работает оперативный штаб "РЖД" с целью прогнозирования дальнейшего развития событий.