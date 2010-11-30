Из московского метро вновь эвакуировали пассажиров

Бесхозная пустая коробка стала причиной высадки пассажиров в московском метро сегодня утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления милиции на московском метрополитене.

"На станции "Воробьевы горы" была найдена бесхозная коробка, пока ее осматривали, пассажиров высаживали на другой станции, - рассказал собеседник агентства. Коробка оказалась пустая. "В настоящее время движение на этом участке восстановлено", - заключил источник.

ЧП создало столпотворение на других станциях, задержка поездов составила 10 минут.