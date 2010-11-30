Ряд аэропортов Европы закрыты из-за снегопадов, во многих наблюдается задержка рейсов.

Об этом сообщает сегодня Европейская организация безопасности авианавигации Евроконтроль.

По данным организации, сейчас, в частности, закрыт аэропорт Эдинбурга, Лондонский городской аэропорт, аэропорт Лидса (Великобритания).

Кроме того, задержки рейсов наблюдаются в аэропортах Франкфурта-на-Майне (до 160 минут), в парижском аэропорте «Шарль де Голль» и в аэропорте Брюсселя (до 60 минут), а также в аэропорте Варшавы (до 45 минут).