Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер «Укрзализныци»

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) выиграло тендер на поставку двух пассажирских поездов «Укрзализныце». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, два скоростных состава состоят из 9 вагонов каждый.

«В соответствии с договоренностями, наш завод поставит 2 дневных 9 вагонных состава «Укрзализныце» в 4-м квартале 2011 года»,- сказала руководитель пресс-службы завода Анна КУДИЯРОВА.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.