«Укрзализныця» к зимним праздникам назначила 22 дополнительных поезда

По состоянию на 30 ноября 2010 г., железные дороги Украины назначили 22 дополнительных поезда для обеспечения пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 6 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 6 - Приднепровская, 4 - Одесская, 3 - Южная, 1 - Львовская, 2 - Донецкая.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

ОЖД назначены: поезд № 210/209 Николаев - Киев отправлением из Николаева с 26/12 по 11/01 ежедневно, кроме 31/12, из Киева - с 27/12 по 12/01 ежедневно, кроме 1 / 01; № 228/227 Одесса - Львов отправлением из Одессы 30/12, 2, 4, 5, 8, 9 / 01; из Львова - 31/12, 3, 5, 6, 9, 10/01; № 432/431 Одесса - Харьков отправлением из Одессы с 24/12 по 13/01 ежедневно из Харькова - с 25/12 по 13/01 ежедневно (14/01 также из Харькова в Знаменку); № 558/557 Одесса-Ужгород отправлением из Одессы с 29/12 по 10/01 ежедневно, кроме 31/12, 6 / 01, из Ужгорода с 30/12 по 11/01 ежедневно, кроме 1, 7 / 01.

ПЖД назначены: поезд № 26/25 Евпатория - Москва отправлением из Евпатории с 25/12 по 10/01 ежедневно из Москвы - с 27/12 по 12/01 ежедневно; № 69/70 Бердянск-Москва отправлением из Бердянска с 25/12 по 11/01 по нечетным из Москвы - с 26/12 по 12/01 по четным; № 212/211 Феодосия - Москва отправлением из Феодосии с 25/12 по 09/01 по нечетным, кроме 31/12, из Москвы - с 26/12 по 10/01 по четным, кроме 1 / 01; № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 1/ 12 по 14/01 ежедневно, кроме субботы и кроме 31/12, из Киева - с 2/12 по 15/01 ежедневно, кроме воскресенья и 1/01; . № 182/181 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя с 23/12 по 30/12 ежедневно и 2 / 01; № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк отправлением из Днепропетровска с 25/12 по 15/01 через день по нечетным, из Ворохты с 26/12 по 16/01 через день по четным. В состав поезда входит вагон-автомобилевоз.

Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24, 26, 28, 29, 30/12 и с 1 / 01 по 9/01 ежедневно, кроме 6, 7/01; из Ужгорода - 25, 27, 29, 30 , 31/12 и с 2 / 01 по 10/01 ежедневно, кроме 7, 8/01; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь отправлением из Киева с 21/12 по 30/12 ежедневно и с 3/01 по 9/01 ежедневно, кроме 6/01; из Симферополя - с 22/12 по 31/12 ежедневно и с 4/01 по 10/01 ежедневно, кроме 7/01; № 515/516 Киев - Ворохта отправлением из Киева с 24/12 по 14/01 через день по четным из Ворохты - с 25/12 по 15/01 по нечетным; № 505/506 Киев - Ужгород отправлением из Киева 30, 31/12, из Ужгорода 30, 31/12; № 219/220 Киев-Ивано-Франковск отправлением из Киева 30, 31/12, 3, 4, 5 / 01, из Ивано-Франковска 30, 31/12, 3, 4, 5/ 01; № 537/538 Киев-Ужгород отправлением из Киева 29, 30/12, 1, 2, 3 / 01, из Ужгорода 30, 31/12, 2, 3, 4/01.

ДЖД назначены: поезд № 524/523 Луганск - Киев отправлением из Луганска 29/12, 3, 5, 9/01; из Киева - 30/12, 4, 6, 10/01 и № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк отправлением из Донецка с 25/12 по 15/01 через день по нечетным, из Ворохты с 26/12 по 16/01 через день по четным. В состав входит вагон-автомобилевоз.

Составом Южной железной дороги назначены: поезд № 241/242 Харьков - Евпатория отправлением из Харькова 27/12, 7/01; из Евпатории - 28/12, 8/01; № 175/176 Харьков - Симферополь отправлением из Харькова 30, 31/12; из Симферополя - 30, 31/12; № 225/226 Харьков-Ужгород отправлением из Харькова 29, 30/12 и с 2/01 по 10/01 ежедневно, из Ужгорода 30, 31/12 и с 3/01 по 11/01 ежедневно.

ЛЖД назначен поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев отправлением из Киева и Львова 30, 31/12, 9/01.